Воспитанникам детского сада в Твери напомнили о ПДД для пешеходов

Дошкольникам напомнили о правилах дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

В детском саду №114 Твери госавтоинспекторы провели акцию "Я - примерный пешеход". Ребятам напомнили о правилах дорожного движения и показали, как самостоятельно ориентироваться на дорогах города.

Вместе с инспекторами ГИБДД воспитанники прошли маршрут от детского сада до ближайшего к нему пешеходного перехода. Во время движения полицейские объясняли детям на конкретных примерах, какие опасные ситуации могут поджидать их на дороге, как правильно вести себя в таких случаях, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

Дошкольникам рассказали об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода, о необходимости использования световозвращающих элементов, повторили алгоритмы безопасного пересечения проезжей части.

Подобные мероприятия проводятся регулярно во всех дошкольных учреждениях Тверской области.