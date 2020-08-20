По факту травмирования ребенка в автобусе в Твери возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Инцидент произошел 20 июля. 11-летняя девочка ехала в автобусе по маршруту №9 "Юность" - Мигалово". Находясь в передней части автобуса, ребенок упал на радиатор и получил ожоги правой ноги.

По данному факту следователями была инициирована доследственная проверка, по итогом которой Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.