В Твери задержали двух местных жителей почти со 100 граммами синтетического наркотика

У двух тверичан 20 и 25 лет изъяли 92 грамма наркотиков. Фото с сайта 69.мвд.рф

В Заволжского района полицейские задержали двух тверичан 20 и 25 лет, которых подозревают в торговле наркотиками. При обыске в квартире одного из них нашли 92 грамма порошка. Его собирались продавать бесконтактным способом, через приложение.

Количество психотропного вещества относится к крупному размеру. Как сообщают сотрудники МВД, его собирались распространять по всему городу в виде спрятанных «закладок».

Возбудили уголовное дело, идёт следствие, проверяются все детали. По ч. 4 ст. 228.1 УК РФ фигурантам «светит» от 10 до 20 лет тюрьмы.