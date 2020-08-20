Жителям Тверской области напомнили о вакцинации против гриппа

Прививку можно сделать в прививочных кабинетах медицинских организаций Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поступление первой партии вакцины против гриппа в регион ожидается в конце августа – начале сентября. Всего завести планируется 560 тысяч доз, из них 128 тысяч - для иммунизации детей. Она будет распределена по медицинским учреждениям Верхневолжья.

Жителям Тверской области напомнили, что вакцинироваться против гриппа в первую очередь необходимо детям в возрасте от 6 месяцев, школьникам, студентам, людям старше 60 лет, призывникам, беременным женщинам, гражданам, имеющим хронические заболевания, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.

Прививку можно сделать в прививочных кабинетах медицинских организаций. В учреждения образования и социального обеспечения, труднодоступные населенные пункты будут обслуживать выездные бригады.

Воспитанникам детских садов и школьникам прививку делают в прикрепленной поликлинике или по месту учебы с согласия родителей после осмотра педиатра.