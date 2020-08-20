Стало известно, когда в Тверской области начнут бесплатно выдавать школьную форму

В наборе формы будет шесть наименований. Графика: ПТО

С 24 августа в регионе начнут бесплатно выдавать школьную форму для учеников 1-5 классов из многодетных семей. Данная мера поддержки введена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Реестр школьников, которые получат школьную форму, сформирован. В нём на каждого ребёнка указан размерный ряд, модель, цветовая гамма.

Места выдачи формы будут определять главы муниципалитетов. Родителям необходимо иметь при себе паспорт и свидетельства о рождении детей.

В этом году школьной формой в тверском регионе будут бесплатно обеспечены более 12 тысяч детей. Форму производят только тверские компании.

Такой механизм господдержки многодетных семей и одновременно производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе.

Консультации по выдаче школьной формы можно получить по номеру горячей линии: 8-800-201-22-62.