Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич отмечает 96-летие в Тверской области

Иван Евгеньевич Кладкевич отмечает 96-летие Фото: ПТО

20 августа отмечает 96-летие участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области, председатель комитета ветеранов войны и Вооруженных сил городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Кладкевич. С днем рождения фронтовика поздравил губернатор Игорь Руденя.

- 2020 год принёс Вам множество важных событий. Вместе со всей страной Вы отметили 75-ю годовщину Великой Победы, приняли участие в эпохальном открытии Мемориала Советскому солдату в Ржевском районе. Спасибо Вам за всё, что сделано Вами во имя Родины, за активное участие в жизни нашей области, – отметил глава региона.

Иван Евгеньевич родился в Белоруссии. После 9-го класса поехал учиться Ленинград, где его застала война. В июле 1942 года принял присягу в Златоустовском военном пулеметном училище.

Воевал на Западном фронте, в 99 Гвардейский стрелковом полку 31 Гвардейской стрелковой дивизии, был командиром пулеметного расчета. С января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении, был ранен.

В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей переехал в город Калинин.

Иван Кладкевич награжден орденом "Красной Звезды", орденом "Отечественной войны" I степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги". В 2020 году награжден Орденом Почета за активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи.

"КП" - Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает ветерану крепкого здоровья.