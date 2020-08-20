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Жительница Тверской области вышла замуж за иностранца ради 50 000 рублей

Брак признан недействительным
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Женщина заключила брак ради денежного вознаграждения

Женщина заключила брак ради денежного вознаграждения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законность заключения брака между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой Российской Федерации проверила прокуратура Калининского района.

Установлено, что жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем ради денежного вознаграждения в 50 000 рублей. Целью "мужа" было получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Совместный быт "супруги" не вели и вместе не проживали. Судом, по иску прокуратуры, брак признан недействительным.