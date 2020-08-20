Под предлогом позвонить мошенник украл мобильный телефон у прохожего в Твери

Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"

В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем на улице Советской к нему подошел неизвестный мужчина, попросил телефон, чтобы позвонить, и скрылся вместе с гаджетом. Ущерб составил 13 000 рублей.

В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Твери. Фигурант сообщил, что телефон продал, а деньги потратил.

По статье "Мошенничество" мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.