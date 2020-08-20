Прокуратура защитила права двух сирот в Тверской области

Прокуратура через суд добилась жилья для сирот Фото: архив "КП"

В прокуратуру Западнодвинского района с заявлением о нарушении их жилищных прав обратились двое жителей, относящиеся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявители стоят на учете на получение жилья, которое им не предоставлено.

В защиту прав сирот прокуратурой в суд направлены исковые заявление об обязании Министерства социальной защиты Тверской области, администрации Западнодвинского района предоставить им благоустроенные жилые помещения.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокуратуры.