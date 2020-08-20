Одиннадцатилетний мальчиик упал с крыши недостроенного дома в Твери

По факту травмирования ребенка следователи начали проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло 19 августа в Заволжском районе Твери. 11-летний мальчик упал с крыши четырехэтажного заброшенного здания. Сообщение о случившемся поступило в следственный отдел регионального СК России.

В результате падения ребенок получил переломы и ушибы различной степени тяжести. Он находится в стабильном состоянии.

По факту случившегося следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Устанавливаются обстоятельства, которые привели к травмированию малолетнего. С участием криминалистов аппарата следственного управления, а также сотрудников УМВД России по Тверской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, обследуются семейно-бытовые условия жизни ребенка, опрошены очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Прокурору Заволжского района г. Твери поручено провести проверку на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.