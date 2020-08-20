Спасатели МЧС помогли выйти из леса жительнице Тверской области

Спасатели помогли женщине выйти из леса в Тверской области Фото: Василий ХОДАРЕВ

Жительница Фировского района поблагодарила сотрудников пожарно-спасательной части № 56 за спасение из леса в Тверской области. Обращение она разместила на портале "Спасибо МЧС".

- 26 июля я заблудилась в лесу и сразу позвонила по телефону 112. Через пятнадцать минут пожарная машина с бойцами прибыла на место, где примерно я смогу услышать сирену, - пишет Ольга.

Пожарные начали подавать сигналы и, спустя полчаса, вывели женщину из леса.

- Желаю крепкого здоровья всем, кто принимал участие в моём спасение, - поблагодарила Ольга сотрудников МЧС.