Пятнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 20 августа

В Твери подтверждено 15 новых случаев Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным регионального оперштаба, на 20 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пятнадцать зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5140 человек.

4036 заболевших излечились от инфекции. 175 человек умерли.

929 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1678 (+15 за сутки)

Кимры 554

Конаковский район 407 (+1)

Ржев 354 (+2)

Калининский район 269

Лихославльский район 243

Торжок 209

Вышневолоцкий округ 163 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.