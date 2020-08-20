Пятнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 20 августа

В Твери подтверждено 15 новых случаев
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
По данным регионального оперштаба, на 20 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пятнадцать зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5140 человек.
4036 заболевших излечились от инфекции. 175 человек умерли.
929 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1678 (+15 за сутки)
Кимры 554
Конаковский район 407 (+1)
Ржев 354 (+2)
Калининский район 269
Лихославльский район 243
Торжок 209
Вышневолоцкий округ 163 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО