В Тверской области 80-летняя женщина ушла за грибами и пропала

Пенсионерка ушла в лес и пропала Фото: ВПСО "Сова"

80-летняя Тамара Кирилловна Яковлевва пропала 18 августа в Торжокском районе Тверской области.

Женщина ушла из дома в деревне Трубино в лес и не вернулась.

Пропавшая ростом 165 см, худощавого телосложения, одета в белую рубашку, темно-зеленые штаны, резиновые сапоги, на голове - белый платок.

При себе: рюкзак, палки для скандинавской хотьбы, свисток, ведро.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(901)-121-99-55 или 102.