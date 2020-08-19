Игорь Руденя поручил разработать концепцию "культурного ядра" Твери

Отреставрированный музей, по мнению губернатора, должен войти в единый комплекс с Императорским путевым дворцом, где располагается областная картинная галерея. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обсудил с членами областного правительства формирование в центральной части Твери единого культурного пространства с туристическими маршрутами.

- Считаем, что часть наших объектов культуры имеют полное право войти в программу по объектам капитального строительства, по приоритетным инвестиционным проектам, потому что деньги, которые мы вкладываем в здания и сооружения – это не просто инвестиции. Культура – это возможность передачи истории будущим поколения, это возможность всестороннего развития общества, – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время завершена реставрация Тверского краеведческого музея, ведётся художественное проектирование залов и инвентаризация экспонатов.

Музей должен войти в единый комплекс с Путевым дворцом.

Вместе с ними, по мнению губернатора, в культурное «ядро» областной столицы должны войти здание Дворянского собрания, парк Воксал и другие объекты.

Как сообщает областное правительство, Игорь Руденя поручил разработать концепцию преобразования центра Твери и создания единой культурной и туристической зоны.