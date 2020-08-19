Жителей Твери предупредили о повышенной концентрации в воздухе вредных веществ

В атмосфере возможно рассеивание вредных примесей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области сообщает, что с 20:00 вечера 19 августа до 10:00 утра 20 августа на территории города Твери ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Предприятиям и организациям, на которых проводится регулирование выбросов, необходимо сократить выбросы согласно разработанным планам мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических явлений.