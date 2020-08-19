Шестилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области Фото: областной минздрав

Авария произошла 19 августа, в районе дома 143 по улице Кашинской в Бежецке Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, в результате столкновения "Опеля Астра" и "Опеля Антара" пострадал шестилетний мальчик. Ребенок ехал без кресла и был пристегнут штатным ремнем безопасности, сидел на заднем сидении с матерью.

Пострадавший доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.