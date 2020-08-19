В Тверской области добавят денег на ремонт Ржевской станции скорой помощи

Так фасад здания Ржевской скорой помощи выглядел в марте, когда в город приезжал губернатор. Фото: Александр ЖМУЛИН

На капремонт сильно обветшавшего здания станции скорой медицинской помощи во Ржеве добавят 3,1 млн рублей из бюджета региона. Как сообщает областное правительство, ранее на это уже было выделено более 22 млн рублей.

Добавить денег на ремонт решили на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Его провел губернатор Игорь Руденя.

До конца 2020 года в основном здании скорой помощи должны отремонтировать кровлю и фасад, заменить окна и двери, инженерные коммуникации, выполнить внутреннюю отделку помещений. Также запланирована замена асфальта на внутридворовой территории.

Игорь Руденя поручил ускорить процесс проведения ремонтных работ.

Напомним, что губернатор поручил отремонтировать здание скорой помощи во время посещения Ржева в марте.

- Модернизация станции скорой помощи во Ржеве при региональной поддержке – один из первых шагов по восстановлению и наращиванию всей социальной инфраструктуры во Ржеве, - отметил на недавней церемонии подписания соглашения о партнерстве между городом Ржевом и Тверским госуниверситетом директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.