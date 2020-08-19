В Тверской области ищут пропавшего 14-летнего подростка

Пропавшего Ивана Моисеева ищут в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего 14-летнего Ивана Алексеевича Моисеева. 18 августа подросток ушел из места пребывания в Торжке и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Следователи опросили законных представителей подростка, обследовали жилищно-бытовые условия. Пропавшего ищут следователи, полиция, волонтеры.

Парень смуглый, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения, рост - 160 см, одет в черную кофту с капюшоном, салатовую футболку, серые штаны, с собой - черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.