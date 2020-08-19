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В Тверской области по вине неопытных водителей произошло 58 ДТП

Госавтоинспекция озвучила статистику за семь месяцев 2020 года
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Госавтоинспекция озвучила статистику за семь месяцев 2020 года

Госавтоинспекция озвучила статистику за семь месяцев 2020 года

Фото: Кирилл ЧАЩИН

На территории региона по итогам семи месяцев 2020 года с участием водителей, стаж которых составляет менее двух лет, произошло 58 ДТП. В результате аварий погибли четыре человека и пострадали 74. Большинство происшествий произошли из-за выезда водителей на полосу встречного движения.

- "Группой риска" среди молодых водителей являются водители в возрасте от 18 до 23 лет, которыми совершено в 1,5 раза больше дорожно-транспортных происшествий, чем водителями от 24 лет и старше. За семь месяцев текущего года произошло 34 таких ДТП, - рассказали в ГИБДД.

Наибольшее количество ДТП по вине водителей со стажем управления менее двух лет допущено на территории областного центра и Калининского района - 24 ДТП.

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