Жителя Тверской области задержали за кражу скутера

Подозреваемого в краже скутера задержали полицейские Фото: архив "КП"

В дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился с заявлением о краже 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его гаража похищен скутер стоимостью 30 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода правонарушителя.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 35-летний житель соседней деревни. Злоумышленник сознался в содеянном.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.