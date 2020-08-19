Более 1000 осужденных в Тверской области освоили новые профессии

Осужденные осваивают новые профессии Фото: УФСИН России по Тверской области

В 2019-2020 учебном году новые профессии освоили 1155 осужденных, отбывающих наказания в учреждениях УФСИН России по Тверской области.

- Обучение ведется по трем образовательным программам среднего профессионального образования и 14 программам профессиональной подготовки, - уточняют в ведомстве.

Осужденных обучают рабочим специальностям: портной, слесарь-сантехник и слесарь-ремонтник, оператор газовой котельной, машинист (кочегар) котельной, сварщик, повар, станочник деревообрабатывающих станков, электромонтажник, слесарь по ремонту автомобилей, стропальщик, токарь и др.

В профессиональных училищах УФСИН обучение по специальностям швейного направления прошли 650 осужденных, из них 100 женщин, отбывающих наказание в ИК-5 г. Вышнего Волочка.