Зараженные щитовкой мандарины и лимоны продавали в Твери

Цитрусы оказались заражены щитовкой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Управление Россельхознадзора по Тверской области провело проверку и выявило в одном из гипермаркетов Твери подкарантинные объекты, которые в полной мере не прошли фитосанитарный контроль.

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследования в пробах южноафриканских лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов идентифицирована красная померанцевая щитовка.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.