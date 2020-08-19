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Зараженные щитовкой мандарины и лимоны продавали в Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Цитрусы оказались заражены щитовкой

Цитрусы оказались заражены щитовкой

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Управление Россельхознадзора по Тверской области провело проверку и выявило в одном из гипермаркетов Твери подкарантинные объекты, которые в полной мере не прошли фитосанитарный контроль.

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследования в пробах южноафриканских лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов идентифицирована красная померанцевая щитовка.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.