В Тверской области вводят карантин из-за африканской чумы свиней

В Жарковском районе ввели каратин из-за африканской чумы свиней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Государственной инспекции по ветеринарии, в двух личных подсобных хозяйствах в деревнях Костино и Данилино Жарковского сельского поселения свиньи умерли от чумы. Сейчас на территории населённых пунктов, где обнаружили АЧС, и прилегающих к ним до 21 сентября ввели карантин. Постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В деревнях, где появились очаги заболевания, запрещено появляться посторонним, кроме местных жителей и специалистов ветслужб. На всей территории, попавшей под карантин, нельзя перевозить свиней, корма для животных и т.д. В радиусе 20 километров от указанных деревень все домашние свиньи уничтожаются.

Хозяйства, где особи пали от заболевания, пройдут санитарную обработку. Карантинную зону оградят шлагбаумами и будут досматривать машины, которые въезжают и выезжают.

Этим летом африканская чума свиней проявляла себя в регионах, которые соседствуют с нашей областью, а также в Кесовогорском районе Тверской области, где карантин продлится до 21 августа.

Напомним, в Тверской области африканская чума выкосила тысячи свиней с 2011 по 2013 годы. Спустя 5 лет отдельные вспышки фиксировали в разных муниципалитетах, однако они не перерастали в эпидемию.