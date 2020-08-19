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В Тверской области клещи покусали более 4000 человек

В этом году специалисты отмечают низкую активность паукообразных
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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За неделю клещи покусали 143 человека

За неделю клещи покусали 143 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям в Тверской области.

За прошедшую неделю, по данным ведомства, в медицинские организации области обратилось 143 человека, из них 34% - дети. Всего с начала сезона зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев укусов клещей, что на 34% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Снятых с людей клещей исследуют в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области.

За неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 16% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также четыре случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и два случая моноцитарного эрлихиоза человека.