В Тверской области клещи покусали более 4000 человек

За неделю клещи покусали 143 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям в Тверской области.

За прошедшую неделю, по данным ведомства, в медицинские организации области обратилось 143 человека, из них 34% - дети. Всего с начала сезона зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев укусов клещей, что на 34% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Снятых с людей клещей исследуют в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области.

За неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 16% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также четыре случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и два случая моноцитарного эрлихиоза человека.