Футболисты из Вышнего Волочка будут представлять Тверскую область на Всероссийском турнире "Кожаный мяч"

Команда представит Тверскую область на Всероссийском этапе соревнований Фото: областной спорткомитет

В Твери завершился региональный этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 2005-2006 годов рождения. Турнир проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В этом году соревнования проходят в 56-й раз и посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителем регионального турнира "Кожаный мяч" стала команда "Волочанин" из Вышнего Волочка. Ребята будут представлять Тверскую область на финальном этапе Всероссийских соревнований в Волгограде.

Второе место заняла команда "Глобус" из Рамешек, третьим стал "Спутник" из Кимр.