Строительную организацию в Твери оштрафовали на 500 тысяч рублей

Нарушения выявила прокуратура Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратурой Центрального района города Твери проведена проверка исполнения ООО "Жилфинанспроект" законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что данная организация незаконно привлекла к работе в сфере строительства трех иностранцев.

Граждане, нарушившие режим пребывания на территории Российской Федерации, вместе с уполномоченным представителем работодателя были доставлены в Центральный отдел полиции УМВД России по г. Твери.

За несоставление протоколов об административном правонарушении представитель компании передал должностному лицу отдела по вопросам миграции Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери 15 тыс. рублей.

Прокуратурой района в ООО "Жилфинанспроект" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Общество оштрафовано на 500 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.