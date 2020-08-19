Пропавшая в Твери девушка-подросток найдена живой

Пропавшая в Твери девушка найдена живой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери завершились поиски 16-летней Полины Лосяковой. Девушку искали с 17 августа. В этот день она ушла из дома и не вернулась.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Пропавшую искали следователи, полиция и волонтеры.

- Благодаря проделанной работе, в кратчайшее время несовершеннолетняя обнаружена живой и здоровой, она опрошена следователем СК с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.