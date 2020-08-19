Житель Тверской области хотел купить ноутбук и попался на уловки мошенника

Мужчина стал жертвой мошенников в соцсети Фото: Екатерина ЗАРВА

В полицию обратился 23-летний житель Удомли. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился 10 000 рублей.

На одном из сайтов в сети Интернет потерпевший нашел объявление о продаже ноутбука. Стоимость товара мужчину устроила, он позвонил владельцу и перевел требуемую сумму ему на карту. Товар покупатель так и не получил, а спустя время продавец перестал выходить на связь.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 22-летний житель Твери. Оперативники выяснили, что он продал ноутбук другому человеку, однако оплаченную потерпевшим сумму не вернул.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Ведется следствие.