Две улицы Твери перекроют из-за ремонта

Две улицы Твери перекроют на время ремонта Фото: администрация Твери

В Твери в связи с дорожными работами ограничат проезд по двум улицам. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

С 6:00 утра 19 августа до 23:00 вечера 21 августа будет ограничено движение всех видов транспорта на улице 15 лет Октября, на участке от улицы Ипподромной до набережной реки Лазури.

С 6:00 утра до 23:00 вечера 21 августа будет перекрыта улица Озерная, на участке от Волоколамского проспекта до улицы Лукина.

Проехать по закрытым участкам смогут только автомашины оперативных и экстренных служб.

Водителей просят заранее планировать пути объезда.