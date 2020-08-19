Двум мужчинам и беременной женщине в Тверской области потребовалась помощь санавиации

Пациенты доставлены в Тверь Фото: областной Минздрав

17 августа врачи отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы Твери на вертолете АНСАТ национальной службы санитарной авиации дважды вылетали в районы Тверской области.

Из Нелидовской и Бежецкой центральных районных больниц эвакуированы двое мужчин 42 и 64 лет с острыми коронарными патологиями.

Пациенты госпитализированы в региональный сосудистый центр областной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения.

В минувшие выходные вертолеты санавиации совершили два вылета в Удомлю. В Тверь транспортированы пациент с сахарным диабетом и беременная пациентка с патологией.