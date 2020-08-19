16-летняя девушка обокрала девочку на детской площадке в Твери

У девочки украли золотые украшения Фото: Анна КОЛГАНОВА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что у её семилетней дочери украли золотые украшения стоимостью 16000 рублей.

Преступление было совершено на детской площадке во дворе дома на улице Артюхиной. К девочкам подошла молодая девушка и предложила заплести красивые косички. Потерпевшая согласилась, а уже дома заметила, что у нее пропали золотые сережки и цепочка с кулоном.

На злоумышленницу составили ориентировку, ее задержали полицейские патрульно-постовой службы на одной из улиц в Заволжском районе. Ею оказалась 16-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что сдала похищенные ювелирные украшения в один из ломбардов, а деньги потратила. Похищенное изъяли и вернули владелице.

Ранее злоумышленница уже попадала в поле зрения правоохранителей. По статье "Кража" фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.