Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 19 августа

В Тверской области подтверждено 25 случаев коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 19 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них шесть зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5114 человек.

4024 заболевших излечились от инфекции. 171 человек умер.

917 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1663 (+6 за сутки)

Кимры 554 (+1)

Конаковский район 406 (+2)

Ржев 352 (+3)

Калининский район 269 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 209 (+2)

Вышневолоцкий округ 162 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.