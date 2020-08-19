Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 19 августа

В Тверской области подтверждено 25 случаев коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 19 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них шесть зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5114 человек.
4024 заболевших излечились от инфекции. 171 человек умер.
917 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1663 (+6 за сутки)
Кимры 554 (+1)
Конаковский район 406 (+2)
Ржев 352 (+3)
Калининский район 269 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 209 (+2)
Вышневолоцкий округ 162 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО