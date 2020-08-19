В парках и скверах Твери продолжается покос травы

В Бобачевской роще траву косили на площади 16 тыс квадратных метров Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются сезонные работы по благоустройству городских зон отдыха.

Силами работников МБУ "Зеленстрой" за неделю приведено в порядок 105,6 тысяч кв.метров на территориях парков и скверов. Произведен покос травы на проспекте 50 лет Октября (между домами № 8 и № 10 в сторону Волги), на Аллее Славы в Мамулино, в Яблоневом саду, в скверах на проспекте Калинина, на улицах Республиканской и Фрунзе, в Бобачёвской роще. Следующий на очереди объект – зелёные зоны вокруг обелиска Победы.

Регулярные покосы вдоль городских улиц производит МУП "ЖЭК". За прошедшую неделю было скошено более 123,1 тысячи кв.м. травы на 27 объектах: Волоколамском и Октябрьском проспектах, бульваре Шмидта, улицах Благоева, Бобкова, Волынской, Дачной, Дружинной, Зинаиды Коноплянниковой, Ипподромной и др.