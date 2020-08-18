Аист Федя улетел в сторону Кесовой горы. Фото: Анастасия Кузнецова, ВК/«Подслушано в Кашине».

Молодой аист, которого в прошлую среду забрали от Судейского моста в Кашине, восстановил силы и сегодня смог совершить длительный перелёт. Информация появилась сегодня в сообществе «Подслушано в Кашине» в социальных сетях. Продолжение истории рассказала в посте Анастасия Кузнецова, которая и спасла птицу.

Жительница Кашина писала до этого, что около Судейского моста аистёнок, которого назвали Федя, оказался из-за того, что, видимо, выпал из гнезда. Чтобы подтолкнуть питомца к полётам, его отвезли к водонапорной башне, на которой сидел другой, взрослый аист. Но результата не было – Федя не взмыл в воздух.

А вот после этого по возвращении домой аист вспорхнул на крышу дома Анастасии, прихорошился и сделал несколько кругов в окрестностях. Затем найдёныш направился по направлению к Кесовой горе.