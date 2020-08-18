Игорь Руденя и Тимур Иванов проверили новый комплекс суворовского училища в Твери

Игорь Руденя и Тимур Иванов остались довольны увиденным. Фото: ПТО
18 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов посетили новый комплекс Тверского суворовского военного училища. Объект достроен, его открытие должно состояться 1 сентября.
- Хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромную работу и за то, что министр поддержал наше обращение – именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь, – отметил Игорь Руденя.
Тимур Иванов сказал, что строительство завершено на 99%.
- Остается только установка мебели и оборудования. В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться, – добавил замминистра обороны РФ.
Глава региона и заместитель министра осмотрели территорию объекта, учебные классы и другие помещения. Особое внимание гости обратили на Музей, где представлена информация о Героях Советского Союза, России и Социалистического труда, которые прошли обучение в Тверском суворовском училище в разные годы.
На память о посещении Тверского суворовского военного училища Игорь Руденя и Тимур Иванов посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.
Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года.
Новый корпус украсили граффити великого полководца. Фото: ПТО