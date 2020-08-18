Игорь Руденя и Тимур Иванов проверили новый комплекс суворовского училища в Твери

Игорь Руденя и Тимур Иванов остались довольны увиденным. Фото: ПТО

18 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов посетили новый комплекс Тверского суворовского военного училища. Объект достроен, его открытие должно состояться 1 сентября.

- Хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромную работу и за то, что министр поддержал наше обращение – именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь, – отметил Игорь Руденя.

Тимур Иванов сказал, что строительство завершено на 99%.

- Остается только установка мебели и оборудования. В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться, – добавил замминистра обороны РФ.

Глава региона и заместитель министра осмотрели территорию объекта, учебные классы и другие помещения. Особое внимание гости обратили на Музей, где представлена информация о Героях Советского Союза, России и Социалистического труда, которые прошли обучение в Тверском суворовском училище в разные годы.

На память о посещении Тверского суворовского военного училища Игорь Руденя и Тимур Иванов посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года.