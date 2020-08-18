17-летнюю Полину Лосякову ищут в Твери

Девушка ушла из дома 17 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней Полины Валерьевны Лосяковой.

17 августа девушка ушла из дома в Твери, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

По месту жительства девушки выезжал следователь, опрошена мать несовершеннолетней, проведено обследование жилищно-бытовых условий.

Пропавшую ищут следователи, полиция, волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении девушки, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.