В Тверской области спроектируют пять новых медучреждений

Среди планов - строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Твери. Фото: скриншот из www.google.ru/maps

На заседании областного правительства озвучили планы по строительству в регионе нескольких медицинских объектов: нового здания для Бежецкой центральной районной больницы, хирургического корпуса онкодиспансера в Твери, двух детских поликлиник в Кимрах, а также еще одной - в Торжке.

Рассмотрен вопрос о выделении денег на создание проектов будущих медучреждений.

- Начинаем проектирование новых объектов здравоохранения. Для нас это является ключевым фактором, потому что часть медицинских учреждений не отвечают современным требованиям, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Помимо этого. на заседании правительства принято решение о приобретении 5 аппаратов ИВЛ для больниц Вышнего Волочка и Ржева, а также горбольницы №7 Твери. На это должны выделить свыше 10 млн рублей.

Еще 7 млн направят на закупку аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для Областной клинической больницы.