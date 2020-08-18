Новосибирск закупит 12 тверских троллейбусов. Фото: Александр ЖМУЛИН

В разговорной программе на новосибирской радиостанции «Городская волна» заявление о покупке 12 троллейбусов из Твери сделал заместитель главы города Новосибирск Олег Клемешов. Приобретение нового «рогатого» транспорта обусловлено тем, что износ новосибирских троллейбусов очень высок. Закупить новый транспорт не позволяет бюджет города.

Ранее прошла информация, что троллейбусы из Твери закупит Ярославль. Но намерения не воплотились в жизнь. Руководство Новосибирска настроено более решительно.

– К сожалению, тверские троллейбсы не новые, им порядка 10-11 лет эксплуатации, они практически новее многих наших троллейбусов, которые выходят на линию. Уверен то, что после некоторого технического обслуживания они выйдут на линию, – рассказал в радиоинтервью заместитель главы города Новосибирск Олег Клемешов.

Чиновник добавил, что для тяжёлого финансового года это тоже какой-то показатель. Также в руководстве Новосибириска всерьёз задумываются о радикальном обновлении и расширении троллейбусного парка в 2021 году.

Напомним, в нашем областном центре троллейбусы исчезли с улиц из-за внедрения новой транспортной системы – «Транспорт Верхневолжья». С февраля 2020 года синие автобусы постепенно вытеснили с городских улиц другой вид общественного транспорта.