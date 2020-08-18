В Тверской области "черный лесоруб" спилил 47 елей

Мужчина пилил деревья и продавал на пилораму Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию братился начальник одного из лесничеств Краснохолмского района и сообщил, что в результате аэрокосмической съемки выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на землях, входящих в лесной фонд. Общий объем составляет 47,72 кубометров.

Полицейские установили, что преступление совершил 32-летний житель села Мартыново, являющийся работником организации по лесозаготовке.

На арендованном предприятием участке вблизи деревни Петряево Краснохолмского района мужчина незаконно спилил 47 деревьев породы ель вне границ делянки. Деревья мужчина вывозил на личной технике и перепродавал на местную пилораму.

Ущерб лесному фонду составил более 700 тысяч рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений по части 3 статьи 260 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.