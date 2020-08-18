В Тверской области женщина пыталась украсть пожертвования из храма

Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась украсть пожертвования из храма в Торжокском районе. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного из церкви в Торжке.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась вырвать из рук служащей данной церкви денежные средства от пожертвований.

Злоумышленница нецензурно ругалась и угрожала женщине физической расправой. Фигурантку - 48-летнюю жительницу Подмосковья росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.