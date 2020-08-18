За шесть месяцев возбудили 29 уголовных дел о нарушении прав несовершеннолетних. Фото: Алексей КОСОРУКОВ

Всего прокуратура привлекла к ответственности почти 2 тысячи должностных лиц, чьи действия нарушали права несовершеннолетних. Возбудили 29 уголовных дел. Часть правонарушений касалась организации учебного процесса для школьников в период самоизоляции.

В отчёте прокуратуры указано, что во время дистанционного обучения завышали цены и не соблюдали качество продуктовых наборов для учеников. Компании получили штрафы и предупреждения.

Каждый третий прокурор области указал на нарушения в сфере перевозки детей. По отношению к детям-пешеходам нарушали правила дорожного движения.

Прокуроры подали в суды 23 иска в суд, чтобы на территории России запретили видео массовых драк детей, а также ролики, которые могут сподвигнуть юных тверичан к опасным поступкам – занятия паркуром, руфингом, употребление алкоголя и так далее.

Через суд добились того, что получили жильё 125 детей-сирот. Также проверили содержание 3,5 тысяч детей в приёмных семьях и находящихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Более 100 мам и пап привлекли к административной ответственности. Они не исполняли свои родительские обязанности.