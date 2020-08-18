В Тверской области добавили субсидий племенным хозяйствам

Всего племенным хозяйствам в виде субсидий выделят в этом году 118,5 млн рублей Фото: Александр ЖМУЛИН

13 племенным хозяйствам дополнительно направят 50 млн. рублей на всех. Это средства - на возмещение части затрат на содержание племенного поголовья.

Решение принято на заседании областного парламента, которое 18 августа провел губернатор Игорь Руденя.

Всего с учётом дополнительных средств общий объём субсидий племенным хозяйствам (и тем, где скот, и тем, где пушной зверь) в этом году составит порядка 118,5 млн рублей.

Зверохозяйствам региона всего в этом году выделят свыше 57,8 млн рублей. 31 млн они уже получили.

Также девяти хозяйствам, занимающимся мясным и молочным скотоводством, свиноводством, коневодством, овце- и птицеводством направят 60,7 млн рублей.

Графика: ПТО

Графика: ПТО