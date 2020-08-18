Скончался преседатель одного из лучших ТСЖ России и Твери Виктор Ежов

Виктор Ежов был председателем одного из лучших ТСЖ России - ТСЖ "Смоленский, 8/2" Фото: Из личного архива

- От нас ушел Виктор Семенович Ежов - замечательный человек, наш друг, наш коллега, наш помощник, наш учитель, - сообщила 18 августа "КП"-Тверь" руководитель ТОПОО Качество Жизни Елена Юлегина.

Виктор Семенович - выдающийся специалист в сфере ЖКХ, председатель одного из лучших ТСЖ России - ТСЖ "Смоленский, 8/2". И он лично, и ТСЖ под его руководством награждены Золотым и Серебряным "Знаками качества в ЖКХ". Благодаря стараниям Виктора Ежова на фасаде дома в Смоленском переулке заслуженно появилась табличка "Дом образцового содержания".

- "Больше всего в жизни горжусь своим ТСЖ", - как-то сказал он мне, - вспоминает Елена Юлегина.

Виктор Ежов также был членом ТОПОО "Качество жизни", членом Общественного Совета при ГЖИ Тверской области.

Прощание с ним состоится 19 августа в 12:00 - 12:30 во дворе ТСЖ "Смоленский, 8/2".

СПРАВКА "КП"

Виктор Ежов – полковник в отставке, заканчивал службу в академии ВКО имени Г.Жукова. Чемпион мира, Европы, СССР, России по пулевой стрельбе. Его заслуги в военном деле и спорте отмечены многочисленными наградами и званиями.

ТСЖ "Смоленский 8/2" Виктор Семенович возглавлял более 12 лет.