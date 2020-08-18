Водитель поблагодарил инспекторов за неравнодушие и уважительное отношение к участникам дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

12 августа на 119 км трассы М-10 "Россия" сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Алексей Барычев и инспектор ДПС лейтенант полиции Альберт Винокуров заметили стоящий в правой полосе движения автомобиль "Газель" с включенной "аварийкой".

Водитель выставил знак аварийной остановки и пытался остановить проезжающие мимо автомобили, но на помощь никто не спешил.

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что в пути в его автомобиле закончился бензин, и он заглох.

- Во избежание происшествий автоинспекторы с помощью конусов обозначили место стоянки автомобиляи прикрыли его патрульным транспортным средством с включенными специальными световыми сигналами и помогли водителю с топливом, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

Мужчина благодарит инспекторов за неравнодушие и уважительное отношение к участникам дорожного движения.