В Тверской области молодой парень спас тонущего мужчину

Дмитрий Иванов спас тонущего мужчину Фото: vk.com/"Ржевские новости"

Происшествие на Волге у стадиона "Горизонт" случилось в начале лета, вечером, 17 июня. Местный житель Дмитрий Иванов услышал крики о помощи, бросился в реку и помог выбраться на берег мужчине средних лет.

- Его, как оказалось, несло течением от бани. После того, как мужчина пришёл в себя, он пошёл к компании знакомых на серебристой "Ауди А4", 199 региона, а после (по словам его знакомых) ушёл домой, - сообщают "Ржевские новости" и просят откликнуться участников и очевидцев инцидента.