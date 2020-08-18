Поисковики в Тверской области нашли останки военного врача

Подтвердить личность погибшего смогли по нагрудному знаку "Отличник РККА" Фото: "Андреапольский краеведческий музей"

Захороненные останки военного врача были обнаружены в Андреапольском районе. Об этом сообщает "Андреапольский краеведческий музей" в соцсети.

О находке рассказал командир андреапольского поискового отряда имени С. В. Морозова, директор МКУК АКМ имени Э. Э. Шимкевича Валерий Линкевич.

- Труп был зарыт: глубина до торчащей вертикально наискосок бедренной кости (некогда согнутой в колене ноги) - около 50 см. Скелет расположен ещё ниже. Солдат лежит на спине. Сохранность костей скелета, из-за обводнённости песчаного грунта, очень и очень неудовлетворительная, - пишет Линкевич.

Среди находок оказалась капитанская "шпала" - деталь петлицы, указующая на воинское звание военнослужащего и нагрудный знак "Отличник РККА" (по нему и подтвердили личность погибшего), целый набор ложек, спрессованный блок проржавевших 7,62 мм пистолетных патронов. Под черепом - заботливо подложенный чехол от немецкой сапёрной лопатки.

Под черепом поисковики обнаружили заботливо подложенный чехол от немецкой сапёрной лопатки Фото: "Андреапольский краеведческий музей"

Выяснилось, что в данном месте был захоронен военврач 3 ранга, старший врач 327 легко-артиллерийского полка Леонид Иванович Хориков. Он был убит 18 сентября 1941 года в возрасте 23 лет.

Его имя давно выбито на могильной плите братской могилы в деревне Козлово. Туда, где он числится в списках рядом со своими однополчанами, и будут перезахоронены его останки.