В Тверской области женщина-грабитель напала на пенсионерку

В Тверской области женщину задержали по подозрению в грабеже Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 83-летняя жительница поселка Оленино Тверской области. Вечером женщина возвращалась домой, когда сзади к ней подбежала неизвестная нападавшая, толкнула ее и стала вырывать из рук сумку.

Пенсонерка стала звать на помощь. Один из прохожих попытался догнать похитительницу, но она успела скрыться.

На месте происшествия полицейские опросили потерпевшую и свидетелей, составили описательный портрет предполагаемой преступницы. Ориентировку передали патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

В течение часа 40-летняя ранее судимая местная жительница была задержана. Фигурантка заключена под стражу. За грабеж ей грозит до семи лет лишения свободы.