В Тверской области директор ДРСУ заплатит штраф за выбоины на дороге

Директор ДРСУ оштрафован за плохие дороги в Тверской области Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура Лесного района совместно с ОГИБДД МО МВД России "Удомельский" провела проверку в сфере безопасности дорожного движения в деятельности ГУП "Лесное ДРСУ" и установила, что на региональной автомобильной дороге Вышний Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное – Пестово имеются выбоины, которые превышают предельно допустимые значения, установленные ГОСТ Р 50597-2017.

На плохое состояние дороги в ведомство пожаловались местные жители.

Прокуратурой района в адрес директора ДРСУ внесено представление об устранении нарушений. Также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано 20 000 рублей.

Из-за несвоевременного принятия мер по организации безопасности дорожного движения на участке дороги и выполнения предписания прокуратуры директор оштрафован еще на 2000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.