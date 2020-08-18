Девять человек заразились коронавирусом в Твери 18 августа

В Твери подтверждено девять случаев коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 18 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5090человек.

4008 заболевших излечились от инфекции. 171 человек умер.

911 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1657 (+9 за сутки)

Кимры 553

Конаковский район 404

Ржев 349 (+5)

Калининский район 266

Лихославльский район 243

Торжок 207 (+3)

Вышневолоцкий округ 161 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.