Девять человек заразились коронавирусом в Твери 18 августа

В Твери подтверждено девять случаев коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 18 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5090человек.
4008 заболевших излечились от инфекции. 171 человек умер.
911 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1657 (+9 за сутки)
Кимры 553
Конаковский район 404
Ржев 349 (+5)
Калининский район 266
Лихославльский район 243
Торжок 207 (+3)
Вышневолоцкий округ 161 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО