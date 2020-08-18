Браконьер застрелил двух самок лося в Тверской области

Мужчина застрелил двух самок лося из ружья в Тверской области Фото: архив "КП"

Перед судом престанет 74-летний житель города Нелидово. Мужчина обвиняется в незаконной охоте по п. "а", "б" ч.1 ст.258, п. "а", "б" ч.1 ст.258 УК РФ.

В поверсии следствия, в период ограничения охоты, с 1 июня по 1 июля 2020 года, мужчина прицельными выстрелами из заряженного охотничьими патронами 12 калибра ружья произвел незаконную добычу двух взрослых особей самки лося.

Ущерб от действий браконьера составил 160 тысяч рублей.

Уголовное дело, с утвержденным обвинительным актом прокурора Зубцовского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.